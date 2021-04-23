Студентка из Татарстана вышла в финал WorldSkills по компетенции «Социальная работа»

Представительница Татарстана Ситдикова Лиана вышла в финал конкурса профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Социальная работа». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Участниками регионального отборочного этапа конкурса в компетенции „Социальная работа“ стали пять студентов Бугульминского профессионально-педагогического колледжа. Они прошли дополнительную подготовку по консультированию получателей социальных услуг, определению форм социального обслуживания и видов социальных услуг в зависимости от нуждаемости, а также повторили нормативно-правовую базу в социальной сфере», — сказано в сообщении.

Молодые люди прошли практику в социальном приюте для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском районе и в комплексных центрах социального обслуживания населения «Радуга» и «Гармония» в Бугульминском и Ютазинском районах.

По итогам четырех контрольных срезов знаний победителем регионального отборочного этапа стала студентка третьего курса факультета «Социальная работа» 19-летняя Ситдикова Лиана. На всероссийском этапе участницу сопровождала преподаватель колледжа Бочкарева Елена Владимировна.