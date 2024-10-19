Студентка из Татарстана выиграла 783 тыс. на проект форума студсоветов общежитий

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Представительница Татарстана Камила Ямилева выиграла грант в размере 783,6 тысячи рублей на реализацию проекта «Форум студенческих советов общежитий Республики Татарстан». Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Конкурс организован «Росмолодежь.Гранты» в рамках Всероссийского форума студенческих советов общежитий России «Общага».

Участниками форума, на проведение которого выделен грант, станут 115 представителей студенческого самоуправления из разных уголков Татарстана. Конкурс проведут в нескольких номинациях.

«По итогам конкурса лучшие практики студенческих советов общежитий будут сформированы в единый электронный сборник и направлены участникам», — рассказала автор проекта.