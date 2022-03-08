Студентка из Татарстана стала «Красой студенчества России — 2022»

Студентка из Татарстана стала обладательницей титула «Краса студенчества России — 2022». Финал состязания прошел в Самаре, за победу боролись 56 студенток из 44 российских регионов, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участницам нужно было представить новые творческие номера, созданные в течение одного дня. Кроме того, особый интерес зрителей и жюри привлек конкурс «Новости регионов», в котором девушки рассказали о своей малой родине в качестве телеведущих. Финальным аккордом стали дефиле в этнических костюмах и байкерском стиле.

Титул завоевала студентка КНИТУ-КАИ Камилла Прахова. Девушка получила право участия в 30-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдет в мае в Самаре.