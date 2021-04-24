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Ру Тат
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24 апреля 2021  15:20

Студентка из Татарстана победила во всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

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Студентка из Татарстана Татьяна Кутепова победила в российском профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты» — это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». 

Всего по итогам финальных состязаний победителями стали 32 человека из 16 российских регионов. Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата и специалитета не младше 3-го курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Татьяна Кутепова — студентка 4-го курса Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Девушка рассказала, что, участвуя в конкурсе, получила новый опыт и знакомства.

Финалисты конкурса «Учитель будущего. Студенты» смогут пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена») и стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была учреждена по инициативе Президента России Владимира Путина. АНО стремится создать условия для повышения социальной мобильности, эффективных социальных лифтов и обеспечить личностную и профессиональную самореализацию граждан.

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