Студентка из Татарстана победила во всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

Студентка из Татарстана Татьяна Кутепова победила в российском профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты» — это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всего по итогам финальных состязаний победителями стали 32 человека из 16 российских регионов. Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата и специалитета не младше 3-го курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения.

Татьяна Кутепова — студентка 4-го курса Российского государственного педагогического университета им. Герцена. Девушка рассказала, что, участвуя в конкурсе, получила новый опыт и знакомства.

Финалисты конкурса «Учитель будущего. Студенты» смогут пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена») и стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была учреждена по инициативе Президента России Владимира Путина. АНО стремится создать условия для повышения социальной мобильности, эффективных социальных лифтов и обеспечить личностную и профессиональную самореализацию граждан.