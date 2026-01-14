news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 января 2026 12:28

Студентка из Санкт-Петербурга помогла мошенникам украсть 5 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю студентку техникума, подозреваемую в помощи мошенникам, обманувшим 15-летнюю девочку и ее семью на пять миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В конце декабря в отделение полиции обратилась женщина и рассказала, что ее дочь-подросток несколько дней получала звонки от мошенников. Сославшись на необходимость задекларировать средства, мошенники уговорили школьницу взять из дома все сбережения родителей – 5 003 000 рублей – и отдать их курьеру, которым могла выступать студентка. Также злоумышленники выманили у девочки и драгоценные украшения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, а студентку поместили в следственный изолятор.

#мошенничество в крупном размере #подросток #Санкт-Петербург
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

13 января 2026
51-й штат США: почему Трамп хочет Гренландию и что стоит за новой попыткой аннексии

51-й штат США: почему Трамп хочет Гренландию и что стоит за новой попыткой аннексии

13 января 2026