Студентка из РТ после победы на слете РСО возглавит зимний трудовой проект на «КАМАЗе»

Финалистом конкурсного отбора корпоративного университета РСО на Всероссийском слете студотрядов в Красноярске стала комиссар штаба студенческих отрядов КНИТУ «Технолог» Лиана Козловская из Татарстана. Теперь она возглавит зимний этап Всероссийского трудового проекта на «КАМАЗе».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Прошли финальные испытания лиги тренеров РСО (Российских студотрядов) от корпоративного университета. Я официально признана тренером. Мы прошли обучение, чтобы проводить лекции, делиться опытом с новыми бойцами, ездить в различные регионы, обучать молодых людей. Я имею в виду обучение по взаимодействию с отрядом, ведению дел в той или иной должности, профилактике эмоционального выгорания, стрессоустойчивости», – рассказала Лиана обозревателю «Татар-информа».

В ежегодном Всероссийском слете студотрядов, посвященному окончанию 66-го трудового семестра, который вчера завершил свою работу, представительница Татарстана участвовала впервые.

«Участвовала в открытии слета в качестве знаменосца, стояла на сцене. Любое участие в мероприятиях РСО дает новые знакомства и обмен опытом и лучшими практиками с представителями других регионов», – заметила Козловская.

Козловская – студентка КНИТУ. Пришла в трудовое движение два года назад, чтобы попробовать что-то новое, начинала в сервисном направлении, чтобы закрыть летнюю практику. Потом ей предложили пройти профобучение для «КАМАЗа». После учебы работала командиром студенческого производственного отряда «Атмосфера» на челнинском заводе.

«Обучилась в РСО на транспортировщика. После этого мы впервые выехали с отрядом на новый зимний проект, который длился с 9 января по 28 февраля 2025 года и собрал около 200 студентов из 12 регионов страны. Во второй раз выехали на «КАМАЗ» летом, трудились с 1 июля по 31 августа. В этой трудовой смене было около 300 студентов из 15 регионов. Среди всех регионов мы стали лучшим отрядом по совокупности показателей и забрали знамя «КАМАЗа», – сообщила Лиана.

На автогиганте Козловская работала на прессово-рамном заводе, в цехе окраски кабин, готовила детали перед окраской. Трудились по восемь часов в день пять дней в неделю. Предстоящей зимой она вновь поедет на «КАМАЗ», но уже в качестве командира проекта.

«Это будет зимний этап Всероссийского трудового проекта на «КАМАЗе» в 2026 году. У меня в подчинении будет 200 человек. Будем обучать ребят развитию лидерских навыков, знакомить их с историей «КАМАЗа» и нашего движения. Кроме того, в дальнейшем планирую развивать производственную деятельность в Татарстане среди молодежи», – поделилась участница слета своими планами.

Участниками Всероссийского слета в Красноярске стали более 3 тысяч молодых людей из 89 регионов России, в том числе из Белоруссии, Киргизии, Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнеры РСО.

Студенческие отряды Татарстана на слете представила делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представили наш регион в конкурсах профессионального мастерства, творчеством фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Слет проходил с 13 по 15 ноября. Для его участников прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей были организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в том числе ОЭЗ «Алабуга».

Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки РФ, Министерством молодежи РТ, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Партнеры слета – госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».