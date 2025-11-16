Студентка из РТ после победы на слете РСО возглавит зимний трудовой проект на «КАМАЗе»
Финалистом конкурсного отбора корпоративного университета РСО на Всероссийском слете студотрядов в Красноярске стала комиссар штаба студенческих отрядов КНИТУ «Технолог» Лиана Козловская из Татарстана. Теперь она возглавит зимний этап Всероссийского трудового проекта на «КАМАЗе».
«Прошли финальные испытания лиги тренеров РСО (Российских студотрядов) от корпоративного университета. Я официально признана тренером. Мы прошли обучение, чтобы проводить лекции, делиться опытом с новыми бойцами, ездить в различные регионы, обучать молодых людей. Я имею в виду обучение по взаимодействию с отрядом, ведению дел в той или иной должности, профилактике эмоционального выгорания, стрессоустойчивости», – рассказала Лиана обозревателю «Татар-информа».
В ежегодном Всероссийском слете студотрядов, посвященному окончанию 66-го трудового семестра, который вчера завершил свою работу, представительница Татарстана участвовала впервые.
«Участвовала в открытии слета в качестве знаменосца, стояла на сцене. Любое участие в мероприятиях РСО дает новые знакомства и обмен опытом и лучшими практиками с представителями других регионов», – заметила Козловская.
Козловская – студентка КНИТУ. Пришла в трудовое движение два года назад, чтобы попробовать что-то новое, начинала в сервисном направлении, чтобы закрыть летнюю практику. Потом ей предложили пройти профобучение для «КАМАЗа». После учебы работала командиром студенческого производственного отряда «Атмосфера» на челнинском заводе.
«Обучилась в РСО на транспортировщика. После этого мы впервые выехали с отрядом на новый зимний проект, который длился с 9 января по 28 февраля 2025 года и собрал около 200 студентов из 12 регионов страны. Во второй раз выехали на «КАМАЗ» летом, трудились с 1 июля по 31 августа. В этой трудовой смене было около 300 студентов из 15 регионов. Среди всех регионов мы стали лучшим отрядом по совокупности показателей и забрали знамя «КАМАЗа», – сообщила Лиана.
На автогиганте Козловская работала на прессово-рамном заводе, в цехе окраски кабин, готовила детали перед окраской. Трудились по восемь часов в день пять дней в неделю. Предстоящей зимой она вновь поедет на «КАМАЗ», но уже в качестве командира проекта.
«Это будет зимний этап Всероссийского трудового проекта на «КАМАЗе» в 2026 году. У меня в подчинении будет 200 человек. Будем обучать ребят развитию лидерских навыков, знакомить их с историей «КАМАЗа» и нашего движения. Кроме того, в дальнейшем планирую развивать производственную деятельность в Татарстане среди молодежи», – поделилась участница слета своими планами.
Участниками Всероссийского слета в Красноярске стали более 3 тысяч молодых людей из 89 регионов России, в том числе из Белоруссии, Киргизии, Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнеры РСО.
Студенческие отряды Татарстана на слете представила делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представили наш регион в конкурсах профессионального мастерства, творчеством фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».
Слет проходил с 13 по 15 ноября. Для его участников прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также приняли участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей были организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в том числе ОЭЗ «Алабуга».
Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды совместно с Министерством образования и науки РФ, Министерством молодежи РТ, Правительством Красноярского края и Сибирским федеральным университетом. Партнеры слета – госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», Росмолодежь и проект «Больше, чем работа».