Происшествия 27 февраля 2026 09:15

Студентка из Москвы приехала в Татарстан, чтобы отдать мошенникам деньги и украшения

Студентка стала жертвой мошенников и проехала больше тысячи километров, чтобы в Татарстане передать им деньги и украшения. Аферисты три дня держали ее в страхе и убеждали, что она причастна к преступлению. Девушка выполняла все их указания и никому не рассказывала о происходящем, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В середине февраля девушке позвонил мужчина, представившийся сотрудником почты. Он попросил продиктовать код для получения посылки, и девушка согласилась. Позже ей начали звонить «сотрудники» разных ведомств и утверждали, что ее данные использовали мошенники. Затем в разговор вмешался «сотрудник ФСБ» и пригрозил ей 25 годами тюрьмы.

Испуганную студентку отправили сначала в Казань, а затем в Альметьевск. Она прилетела на самолете, затем доехала попуткой и провела онлайн‑обыски в квартирах бабушки и тети. Мошенники сказали, что «найденные ценности» подлежат декларированию, и попросили все подготовить.

Девушка собрала украшения и добавила к ним 388 тысяч рублей. Она передала все курьеру возле торгового центра. Только после этого поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

#Мошенничество
