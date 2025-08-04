Студентка из Казани стала жертвой мошенников, пытаясь купить видеокамеру

В Казани студентка стала жертвой мошенников при покупке видеокамеры. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Со слов 22-летней девушки, на одном из сайтов она нашла объявление о продаже портативной видеокамеры, после чего связалась с «продавцом» для обсуждения деталей покупки.

Во время переписки неизвестный прислал ссылку, при переходе по которой с ее карты списалось более 15 тыс. рублей. После того как «продавец» перестал выходить на связь, девушка поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.