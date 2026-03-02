Студентка из Казани стала победительницей Всероссийского конкурса «Зелёный Зачёт»

фото: пресс-служба МЭПР РТ

В Москве завершился финал Всероссийского конкурса оценки уровня экологической грамотности «Зелёный Зачёт». В этом году за победу боролись 550 студентов и школьников со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

По итогам соревнования определили 30 победителей. В их число вошла студентка из Казани Аида Гилазиева. Девушка рассказала, что узнала о конкурсе от преподавательницы, успешно прошла отборочный этап и с удовольствием отправилась в столицу. По её словам, самым сложным оказалось тестирование, а остальные задания, особенно сочинение, не вызвали затруднений. Теперь она планирует чаще приезжать в Москву и продолжать побеждать.

Ещё одной призёркой из Татарстана стала Элина Котельникова. Обе участницы продемонстрировали глубокие знания естественных наук и нестандартное мышление при решении практических задач.

Конкурс «Зелёный Зачёт» проводится с 2023 года. За это время свои экологические знания проверили более 120 тысяч учащихся. Его главная цель — популяризация экологии и развитие интереса молодёжи к окружающей среде и научно-исследовательской деятельности.

Организаторами конкурса выступают Фонд «КОМПАС» при поддержке Госдумы РФ, профильных университетов, партии «Новые люди», АНО «Университет 2035», Агентства стратегических инициатив и АНО «Диалог».