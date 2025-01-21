Студентка из Казани потеряла 500 долларов, пытаясь обменять валюту

Студентка казанского вуза стала жертвой мошенников, пытаясь обменять валюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Девушка нашла выгодное предложение в мессенджере и договорилась о встрече с «валютчиком». Неподалеку от своего дома она передала ему 500 долларов, после чего мужчина сказал ей подождать несколько дней.

Но спустя два дня никто так и не вышел на связь, а вся переписка была удалена. Осознав, что ее обманули, студентка сразу же обратилась в полицию.

Вскоре злоумышленник был найден. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он признался в преступлении и дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело за мошенничество.