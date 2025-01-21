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Студентка из Казани потеряла 500 долларов, пытаясь обменять валюту
Студентка казанского вуза стала жертвой мошенников, пытаясь обменять валюту. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Девушка нашла выгодное предложение в мессенджере и договорилась о встрече с «валютчиком». Неподалеку от своего дома она передала ему 500 долларов, после чего мужчина сказал ей подождать несколько дней.
Но спустя два дня никто так и не вышел на связь, а вся переписка была удалена. Осознав, что ее обманули, студентка сразу же обратилась в полицию.
Вскоре злоумышленник был найден. Им оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он признался в преступлении и дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело за мошенничество.
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