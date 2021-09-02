Студентка Буинского ветеринарного техникума завоевала золото на WorldSkills Russia

Студентка четвертого курса Буинского ветеринарного техникума Татьяна Спирина завоевала золото на чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Ветеринария», сообщает Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«На чемпионате „Молодые профессионалы” победила уроженка Тетюшского района Татьяна Спирина. Вторая участница из Татарстана Екатерина Ахметьянова в команде юниоров завоевала серебро», — отметили в ведомстве.

В Уфе 29 августа прошла церемония закрытия финала IX национального чемпионата WorldSkills Russia. Сборная Татарстана заняла первое место в общем медальном зачете.

Татарстан в финале национального первенства представляли 164 члена сборной, 93 из которых выступали во взрослой категории, а 71 — в юниорской, а также 127 экспертов-тренеров. За призовые места татарстанцы боролись в 127 компетенциях.

Фотография предоставлена Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров РТ.