Студентам в Казани рассказали о профилактике коррупции

В Казанском государственном аграрном университете состоялась встреча со студентами под названием «Честный выбор – честное будущее», посвященная вопросам формирования правовой культуры, гражданской ответственности и профилактики коррупционных проявлений в молодежной среде. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Мероприятие было организовано сотрудником аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Искандером Ахмадиевым. Основной целью встречи стало повышение правовой грамотности студентов и формирование у молодых людей ответственного отношения к вопросам соблюдения закона, честности и личной гражданской позиции.

В ходе выступления Искандер Ахмадиев представил статистические данные и реальные примеры коррупционных проявлений в сфере высшего образования, подробно рассказал о принципах и механизмах честного, основанного на требованиях законодательства, поступления в образовательные учреждения и прохождения учебного процесса. Отдельное внимание было уделено практическим мерам профилактики коррупции и формированию у молодежи устойчивого неприятия любых ее проявлений.

Также перед студентами выступил главный советник Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Денис Сыров. Он подчеркнул важность открытого обсуждения проблем, связанных с коррупцией, и отметил, что именно студенческая молодежь является одной из наиболее активных общественных групп, способных формировать атмосферу нетерпимости к нарушениям закона.

По его словам, только совместными усилиями, через развитие гражданской ответственности и принципиального отношения к вопросам справедливости, можно создавать общество, в котором человек чувствует себя защищенным, а решения принимаются в интересах граждан.

Кроме того, в мероприятии принял участие член Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Богдан Корачун. Он рассказал о молодежных проектах, направленных на повышение электоральной культуры, и отметил значение активной жизненной позиции молодежи, особенно в вопросах, связанных с ответственным выбором и прозрачностью общественных процессов.

По итогам встречи студенты отметили практическую значимость обсуждаемых тем, а руководство университета выразило уверенность, что подобные образовательные мероприятия с участием экспертов станут доброй традицией и важной частью работы по формированию гражданской и правовой культуры молодежи.