Студентам ТИСБИ рассказали про героизм женщин в истории России

Для студентов казанского ТИСБИ прошел особенный урок – Комитет семей воинов Отечества РТ в рамках проекта «Женщины-героини: сквозь года…» собрал молодых людей, чтобы через живые истории показать, каким разным и вместе с тем единым было женское мужество на протяжении истории России.

Автор проекта, Зарина Галимова, рассказала о женщинах трех великих военных эпох нашей страны, которые встали на защиту Родины и трудились или спасали жизни. Их имена могут быть неизвестны большому количеству людей, но их подвиг стал частью общей памяти народа.

Руководитель регионального КСВО Ангелина Галимова откровенно поговорила со студентами о том, почему нельзя забывать зверства фашистов. Это необходимо для сохранения памяти и предотвращения роста этого зла..

Через истории молодые люди увидели, как быстро рушится мир из-за нацизма и как важна ответственность каждого поколения за сохранение правды о прошлом и настоящем. Такие уроки помогают не только узнать факты, но и почувствовать, что память – общий долг и уважение к тем, кто отдал жизнь ради будущего.

«Пусть эти рассказы живут в сердцах молодежи и станут опорой для добрых и ответственных поступков в будушем. Помнить – значит жить, не дать прошлому кануть в забвение. Помнить – иметь совесть, которая нужна нам сейчас как сила, чтобы противостоять восставшему нацизму» – подытожила Ангелина Галимова.