Студентам из многодетных семей в РТ компенсировали до 30% затрат на образование

В республике 325 учащихся средних профессиональных учреждений получили частичную компенсацию стоимости обучения. Об этом напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Мера поддержки предусматривает возмещение до 30% суммы, внесённой за образовательные услуги в татарстанских колледжах и техникумах начиная с 1 сентября 2025 года.

Претендовать на выплату могут студенты не старше 23 лет, заключившие договор на обучение, либо один из многодетных родителей или усыновителей, оформивший договор на образование несовершеннолетнего в учреждении среднего профобразования. Обязательными условиями являются постоянное проживание в Татарстане и отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным сборам.

Мера реализуется по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в рамках национального проекта «Семья».