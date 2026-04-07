Студентам из Казани рассказали, как не стать участником преступления с наркотиками

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани Вероника Ветошкина рассказала студентам городского радиотехнического колледжа, как не стать участником преступлений, связанных с наркотиками.

Как сообщили в полиции Казани, мероприятие является частью первого этапа Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026». Ветошкина рассказала студентам про вред от употребления наркотиков, об ответственности за их распространение, а также о том, как себя вести при получении сообщений, толкающих на преступления. Встреча велась в формате диалога и учащиеся имели возможность задать свои вопросы, а затем получить на них компетентные ответы.

По окончании лекции, ребята поблагодарили лектора за новые знания. По их словам, полученные знания помогут им сделать правильный выбор в жизни.