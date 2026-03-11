Студентам-экологам показали, как работает мусороперегрузочная станция в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Студенты 3-го курса направления «Экологическая безопасность природных комплексов» Колледжа Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова посетили мусороперегрузочную станцию МПС-1. Мероприятие организовал Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане в рамках профориентационного проекта «Внимание! Профессия!», сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Сначала студенты побывали на пункте приема вторсырья «Точка сбора», где принимают на вторичную переработку 39 различных фракций отходов. Здесь директор МПС-1 Вильдан Анненков объяснил, что можно сдать на переработку, как это сделать и каковы правила подготовки материала для сдачи.

После этого будущим экологам продемонстрировали полный цикл работы станции, куда поступают отходы из Казани. Гости увидели, как происходит сортировка: от момента разгрузки мусоровозов до отбора полезных фракций.

Особый интерес у студентов вызвал этап ручной сортировки, в ходе которого работники отбирают пригодное для переработки вторсырье. Каждая отобранная фракция прессуется в брикеты, готовые к отправке на перерабатывающие предприятия.

Сотрудники предприятия рассказали о перспективах развития отрасли обращения с отходами в регионе. Особое внимание оказалось уделено вопросам трудоустройства. Анненков упомянул о возможностях прохождения производственной практики на базе станции и дальнейших карьерных перспективах для молодых специалистов.

Проект «Внимание! Профессия», получивший поддержку секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России» и Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, знакомит школьников и студентов с рабочими специальностями через погружение в производственные процессы. Экскурсии на казанские предприятия проводятся регулярно, обратила внимание заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Анастасия Исаева.

«В этот раз у нас было две задачи: формирование экологического мировоззрения у молодежи и профессиональная ориентация студентов. Увиденное своими глазами впечатлило будущих экологов: многие всерьез задумались о том, чтобы связать свою карьеру с индустрией переработки отходов. Когда ребята видят современное оборудование, понимают масштабы работы и востребованность специалистов, это вдохновляет их на выбор именно этого профессионального пути», – выразила уверенность общественница.