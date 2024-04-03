Студентам «Алабуги» выплатили до 100 тысяч рублей после атаки БПЛА

После атаки беспилотников студентом колледжа «Алабуга Политех» выплатили до 100 тысяч рублей, передает в Telegram-канале оперштаб по мобилизации в Татарстане.

Напомним, 2 апреля рано утром беспилотники атаковали Нижнекамск и общежитие колледжа «Алабуга Политех». В результате пострадали 14 человек, из них шесть человек находятся в больнице. Остальных выписали.

В оперативном штабе отметили, что сумма компенсации зависит от должности студента, она варьируется от 80 до 100 тысяч рублей.