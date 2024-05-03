Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Студента ВШЭ арестовали в Москве на 15 суток за пост с символикой ЛГБТ*
Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Как сообщает пресс-служба суда, Морозов разместил в своем телеграм-канале материалы, выражающие негативное отношение к СВО. Также он опубликовал пост тематического содержания, содержащий различную символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ*.
В результате суд назначил Морозову наказание в виде административного ареста на 15 суток и штраф в 50 тыс. рублей.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников