Студента ВШЭ арестовали в Москве на 15 суток за пост с символикой ЛГБТ*

Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщает пресс-служба суда, Морозов разместил в своем телеграм-канале материалы, выражающие негативное отношение к СВО. Также он опубликовал пост тематического содержания, содержащий различную символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ*.

В результате суд назначил Морозову наказание в виде административного ареста на 15 суток и штраф в 50 тыс. рублей.

* Экстремистская организация, запрещена в России