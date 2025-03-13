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Происшествия 13 марта 2025 12:14

Студента-иностранца в Казани задержали за сбыт крупной партии наркотиков

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В Казани полицейские задержали 24-летнего иностранного студента казанского вуза за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Парня поймали в Приволжском районе столицы РТ. В кармане его куртки оперативники обнаружили сверток с неизвестным содержимым. Экспертиза установила в них эфедрон общей массой более 48 граммов.

Полицейские выяснили, что криминальной деятельностью молодой человек занимался около месяца. В его обязанности входила фасовка наркотиков и их распространение.

Свою вину молодой человек признал полностью. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

#сбыт наркотиков #умвд по казани
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