Студента-иностранца в Казани задержали за сбыт крупной партии наркотиков

В Казани полицейские задержали 24-летнего иностранного студента казанского вуза за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Парня поймали в Приволжском районе столицы РТ. В кармане его куртки оперативники обнаружили сверток с неизвестным содержимым. Экспертиза установила в них эфедрон общей массой более 48 граммов.

Полицейские выяснили, что криминальной деятельностью молодой человек занимался около месяца. В его обязанности входила фасовка наркотиков и их распространение.

Свою вину молодой человек признал полностью. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.