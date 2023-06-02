Студент Татарстана представит Россию на международной молодежной олимпиаде стандартов

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

В Нижнем Новгороде прошел финальный этап молодежной олимпиады стандартов, где собрались 34 конкурсанта из 18 регионов России. Республику Татарстан представляли три участника — студент Казанского энергетического колледжа Нияз Гильметдинов, учащийся Инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ Дмитрий Жижин и студент Казанского техникума информационных технологий и связи Данил Буртов.

Перед началом олимпиады руководитель Росстандарта Антон Шалаев провел открытый урок для финалистов, рассказав им об истории стандартизации и роли стандартов в повседневной жизни, а также о вкладе Российской Федерации в развитие международной стандартизации и метрологии. Студенты смогли получить ответы на интересующие их вопросы в сфере стандартизации, а также поделиться своим видением развития стандартов в стране и во всем мире.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«Прошедший год показал значимость развития технологической независимости государства, а для этого нужны инженеры, в том числе и знакомые с базовыми основами стандартизации и обеспечения единства измерений», — подчеркнул Шалаев.

В рамках финального этапа олимпиады участники выполняли два задания — индивидуальное и командное, а также представили жюри проекты новых международных стандартов, которые они предлагают разработать. Среди работ финалистов были стандарты на утилизацию бумаги, услуги по туризму, обеспечение продовольственной безопасности в области животноводства, мобильные устройства по уборке территорий, медицинское оборудование и унификация размерного ряда одежды.

Фото: пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Студент Казанского техникума связи Данил Буртов смог проявить творческий подход к решению задач и представил актуальный проект, который позволил ему войти в сборную команду страны. Он вместе с еще пятью участниками из Уфы, Нижнего Новгорода, Томска, Луганска и Севастополя будет представлять Россию на XVIII Международной молодежной олимпиаде стандартов в Южной Корее, отмечает пресс-служба ФБУ «ЦСМ Татарстан».

В состав экспертного жюри вошли представители Росстандарта и его подведомственных организаций, Роскачества, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и Союза молодых инженеров России.