Студент, спасший девушку из пожара в Москве: «Я думал, нам придется прыгать»

Студент Адель Ахметзянов, спасший накануне девушку из горящей квартиры в столичном районе Чертаново, рассказал ИА «Татар-информ» подробности произошедшего. По словам молодого человека, пожар начался около пяти часов вечера. Перед этим студенты обнаружили кем-то сломанную входную дверь в тамбуре, однако не придали этому значения.

В квартире на момент происшествия находились Адель, его друг Тимур с девушкой Ириной и их общий приятель Игорь.

«Мы сидели, общались на кухне, и я почувствовал запах горелых проводов, сказал это Игорю и через секунд 7 выключился свет. Мы сразу пошли в сторону двери, подходя к ней, я услышал свист тока, он был отчетливо слышен через дверь. В этот момент за нами уже стояли Тимур и Ирина», – вспоминает Адель.

Один из молодых людей открыл дверь, за которой оказалось большое пламя огня. В помещение начал поступать воздух, пожар разрастался, повалил черный дым.

«Мы с Тимуром оказались в его комнате, а Ирина была в моей. Мы стояли у окон, чтобы дышать. В один момент Тимур перелез через окно, я перелез за ним, державшись за подоконник и раму окна. В этот момент он меня спросил, живой ли он, он был в полном шоке и не соображал, я сказал, что живой. Но он сорвался и остался висеть на левой руке, он держался на нескольких пальцах за оконную раму. Я в этот момент правой рукой крепко держался за подоконник, а левой поднял его правую руку к оконной раме, дальше сказал ему подтянуться и перехватиться, что он и сделал. Дальше на подоконнике мы только молились, я думал, нам придется прыгать, это лучше, чем остаться там и сгореть», – рассказал Адель.

Молодые люди повисли на подоконнике и начали стучать ногами по окну квартиры этажом ниже. Хозяин квартиры, услышав шум, открыл окно и помог ребятам перебраться внутрь.

«Ирина находилась еще наверху. Я понял, что планировка у нас одинаковая и побежал в дальнюю комнату, Тимур сразу за мной. Мы открыли окна и начали принимать Ирину. Она боялась слезать, но Тимур говорил, что другого выхода нет», – рассказал молодой человек.

Адель с Тимуром помогли девушке спастись из огня, рискуя собственными жизнями, но даже после этого о спасении говорить было еще рано. Все они оказались заточены в квартире этажом ниже – подъезд был завален дымом, выйти из дома было невозможно. Молодые люди дождались пожарных и только тогда смогли выбраться наружу. Только там они встретили своего друга Игоря, оказалось, он выбрался через дверь и получил сильные ожоги.

«На нас капал пластик от окна и оставлял ожоги, но мы этого не чувствовали. Только позже я увидел волдыри на руках и шее. Игорь и Тимур сейчас в реанимации, у Тимура 10-20% тела в ожогах, у Игоря около 40%», – поделился Адель.