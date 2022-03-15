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Спорт
15 марта 2022  15:44
Дамир Садриев

Студент Поволжского университета выиграл бронзу чемпионата мира по всестилевому каратэ

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Студент Поволжского университета спорта и туризма Ривожиддин Аллабердиев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по всестилевому каратэ.

Соревнования состоялись в период с 8 по 15 марта в Суздале и проходили по трем дисциплинам: ограниченный контакт, полный контакт, а также полный контакт в средствах защиты.

Студент Поволжского университета Аллабердиев одержал две победы в трех поединках в дисциплине полный контакт и стал бронзовым призером соревнований.

Стоит отметить, что в турнире приняли участие также спортсмены из Республики Беларусь, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Кубы, Камеруна и Анголы.

#каратэ #поволжская академия спорта и туризма
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