Студент ПГУФКСиТ Ямков получил звание «Мастера спорта России» по боксу

Татарстанский спортсмен, студент Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Владимир Ямков стал Мастером спорта России по боксу.

Соответствующий Приказ № 193-нг был подписан Министерством спорта Российской Федерации 28 августа. Также спортсмен получил значок в честь получения звания.

«За плечами спортсмена стоит титанический труд его наставника, тренера, который верил в своего воспитанника даже тогда, когда результаты были еще впереди. Эта награда стала лучшим подтверждением их эффективного союза и правильного пути», – прокомментировали в ГУФКСиТ достижение своего студента.

Владимир Ямков в составе сборной России по боксу защищает честь России на международных соревнованиях на Евроазиатском Кубке, который пройдет с 8 по 14 сентября ,где участвуют 19 стран, в том числе Куба, Бразилия, Тайланд, Сербия, страны Африки и Азии.