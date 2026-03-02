Студент КНИТУ получил миллион на создание реагентов для нефтяников

Студент Передовой инженерной школы «Промхимтех» КНИТУ Руслан Денисов заключил договор с Фондом содействия инновациям и приступил к разработке сухих малогабаритных химических реагентов для обработки нефтяных и газовых скважин. Его цель — предложить новый способ продления срока службы скважин и повышения эффективности добычи, сообщается на официально портале университета.

Идея возникла не случайно. Сегодня для восстановления продуктивности скважин в терригенных коллекторах часто применяют обработку так называемой «грязевой кислотой». Однако этот метод имеет множество недостатков: высокий риск разрушения породы, быстрый расход кислоты, неравномерность обработки, коррозия оборудования и закупорка пласта осадками.

По словам разработчика, предлагаемый им сухокислотный состав обладает низкой коррозионной активностью, обеспечивает глубокое проникновение в пласт, подходит для разных типов коллекторов и снижает затраты на хранение и транспортировку. Вместо привычного жидкого раствора используется сухой многокомпонентный реагент на основе органических кислот, реализующий принцип одностадийной обработки с контролем процессов осадкообразования.

За полгода команда прошла путь от идеи до активной лабораторной стадии. Образцы проходят испытания, ведётся работа над улучшением характеристик. Сам Руслан Денисов признаётся, что главная сложность — нехватка времени из-за совмещения учёбы и основной работы, но проект движется.

Почти 6 месяцев назад 50 студентов КНИТУ стали победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получив гранты по миллиону рублей на развитие своих проектов.

Поддержку молодому исследователю оказывает наставник — доцент кафедры ХТПНГ Дмитрий Куряшов. В ближайших планах — продолжение испытаний и доводка состава до состояния, готового к промышленному внедрению. Потенциальным партнёром, заинтересованным в разработке, ещё на этапе заявки значилась «Татнефть».