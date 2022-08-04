Студент КФУ погиб в зоне спецоперации на Украине

Во время специальной военной операции на Украине погиб студент КФУ Эдуард Дзиов. О смерти молодого человека сообщило учебное заведение в Телеграм-канале кафедры Картографии и геоинформатики КФУ.

«Новость о гибели Эдуарда стала шоком! Эдуард запомнился очень ответственным, талантливым, умным и целеустремленным молодым человеком. Очень трудно принять утрату. Это невероятная, катастрофическая потеря», — отметила завкафедрой географии и картографии Елена Пудовик.

Церемония прощания с гвардии сержантом Эдуардом Дзиовым прошла накануне в похоронном комплексе Курган в Казани.