news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
4 августа 2022  11:47
Полина Шевчук

Студент КФУ погиб в зоне спецоперации на Украине

news_top_970_100

Во время специальной военной операции на Украине погиб студент КФУ Эдуард Дзиов. О смерти молодого человека сообщило учебное заведение в Телеграм-канале кафедры Картографии и геоинформатики КФУ.

«Новость о гибели Эдуарда стала шоком! Эдуард запомнился очень ответственным, талантливым, умным и целеустремленным молодым человеком. Очень трудно принять утрату. Это невероятная, катастрофическая потеря», — отметила завкафедрой географии и картографии Елена Пудовик.

Церемония прощания с гвардии сержантом Эдуардом Дзиовым прошла накануне в похоронном комплексе Курган в Казани.

#спецоперация на Украине #погиб мужчина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100