Студент из Якутии удостоен стипендии Раиса Татарстана

Студент из Якутии Андрей Сыромятников стал обладателем стипендии Раиса Татарстана в области сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Ее размер составляет 50 тыс. рублей, сообщает ЯСИА.

Андрей, учащийся 3-го курса юридического факультета Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, является лидером якутского студенчества в Татарстане и командиром поискового отряда «Красная стрела».

Фото: © Андрей Сыромятников

Стипендиат пояснил изданию, что учился в школе №5 Якутска, а затем поступил в Казанский университет. «В Казани высокий уровень образования, развитая инфраструктура, к тому же татары — братский народ якутов», — заметил он.

Награждение состоялось в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. На торжественной церемонии присутствовали заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов и ректор этого университета Рафис Бурганов.

«Я был удостоен чести выступить перед комиссией. Было немного волнительно, но я справился», — отметил студент. По его словам, Марат Ахметов рассказал о посещении Якутии во время праздника Ысыах Туймаады и обратил внимание на то, что в сибирской республике «ведется огромная работа по сохранению национальной культуры».