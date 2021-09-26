Студент из Татарстана стал обладателем гранта в 500 тыс. рублей

По итогам грантового конкурса на Всероссийском студенческом форуме, который проходил в Казани с 21 сентября, одним из главных победителей стал участник из Татарстана Рахим Хисматов. Его проект «Военно-историческая игра «На пути к Победе-2022» был удостоен максимального гранта в размере 499,6 тыс. рублей. Всего татарстанские студенты получили грантовую поддержку на общую сумму 1,2 млн рублей.

Фото: © Ильгиз Гильманов

Грантовый конкурс молодежных инициатив проходил в рамках студенческого форума по таким номинациям, как «Студенческие инициативы», «Молодежные медиа», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие» и «Укрепление семейных ценностей».

Было подано около 50 заявок, 20 проектов оказались допущены к публичной защите. В итоге жюри рекомедовало оказать грантовую поддержку 13 проектам из девяти регионов России на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.