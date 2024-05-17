Студент из Татарстана представит Россию на международной молодежной олимпиаде стандартов

Фото пресс-службы Росстандарта

На площадке образовательного центра «СберУниверситет» прошел финальный этап молодежной олимпиады стандартов, где собрались 30 участников из 15-ти регионов Российской Федерации. Республику Татарстан представляли 4 участника – студенты Казанского энергетического колледжа Савелий Трухин, Карина Романова, Анастасия Толкушкина и студент Технического колледжа КНИТУ-КАИ Ибрагим Соболев.

Напомним, что Российская Федерация в 2024 году в третий раз примет участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов, проводимой на ежегодной основе с 2006 года при поддержке Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии.

«Для нас важно, что с каждым годом в национальном этапе Международной молодежной Олимпиады участвует все больше детей со всей территории Российской Федерации – это, безусловно, свидетельствует о том, что интерес к теме стандартов среди школьников в нашей стране растет. Участники финального этапа Олимпиады продемонстрировали высокий уровень знаний в данной области и креативность в решении поставленных задач. Мы считаем важным со школьной скамьи рассказывать детям о стандартах, направлениях их использования, актуальности данного направления в целом для развития будущего России», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Для участников олимпиады была подготовлена насыщенная программа мероприятий, одним из которых стал открытый урок для финалистов, проведенный главой ведомства. Антон Шалаев рассказал ребятам об истории стандартизации, значимости и роли стандартов в повседневной жизни, а также о значении Российской Федерации в международной стандартизации и метрологии. Ребята смогли получить ответы на интересующие их вопросы в сфере стандартизации, а также поделиться своим видением развития стандартов в стране и во всем мире.

Школьники также посетили стенд Росстандарта на Международной выставке-форуме «Россия» – одно из немногих мест в мире, где одновременно можно увидеть все основные единицы системы SI и их первые реализации в Российской Федерации, а также стали участниками экскурсии по одному из павильонов выставки. Кроме того, в ходе подготовки к финальному этапу Олимпиады члены Совета молодых ученых и специалистов «Техноспецназ Росстандарта» провели для ребят квиз по стандартизации и лекцию «Искусство ораторского мастерства».

На финальном этапе олимпиады школьники выполнили два задания, первое из которых – индивидуальное, оно заключалось в написании эссе на тему стандартов своей семьи. Затем участники работали в командах и представили жюри проекты стандартов на следующие темы: роботы-уборщики, пищевая продукция растительного происхождения, электронные учебные издания, искусственный интеллект в медицине, а также дроны-доставщики.

Студентка Казанского энергетического колледжа Карина Романова смогла продемонстрировать высокий уровень знаний и креативность в решении поставленных задач, что позволило ей войти в сборную команду нашей страны. Она в числе еще 5-ти участников из Москвы, Чебоксар, Луганска, Новосибирска и Томска будет представлять Россию на XIX международной молодежной олимпиаде стандартов в Южной Корее.

Отметим, что в состав экспертного жюри вошли представители Росстандарта и его подведомственных организаций, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Роскачества, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и Союза молодых инженеров России.