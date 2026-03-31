Общество 31 марта 2026 16:13

Студент из Татарстана Максим Погрешаев вошел в топ-6 «Абилимпикса»

В финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в номинации «Строительство зданий и сооружений» шестое место занял студент строительного колледжа из Татарстана Максим Погрешаев.

«Участие в состязании, где его соперниками были 2 000 конкурсантов, стало важным этапом профессионального становления. Эксперты высоко оценили предложенные Максимом решения, направленные на сокращение метража в жилье за счет повышения энергоэффективности. Такой подход позволяет снизить счета за коммунальные услуги и минимизировать потребление ресурсов, что актуально для строительства», – рассказал «Татар-информу» отец Максима Игорь Погрешаев.

Игорь Витальевич Погрешаев – специалист по энергоэффективному капремонту в многоквартирных жилых домах. Максим пошел по его стопам, сейчас учится на пятом курсе, завершает работу над дипломом, посвященным использованию отечественных материалов. Главная цель его исследования – сокращение затрат на логистику и удешевление строительства без потери качества.

Параллельно с учебой молодой специалист участвует в реализации проектов на одной из строек республики. Получив диплом, молодой специалист намерен работать мастером-прорабом. В будущем Максим Погрешаев планирует не только возводить надежные конструкции, но и делать их более эстетичными и современными.

«В 2027 году Максим планирует представить свои наработки на международных встречах, чтобы доказать, что рациональный подход к энергосбережению и использование локальных материалов – ключ к созданию комфортного и доступного жилья», – отметил Игорь Погрешаев.

#конкурсное движение #рабочие профессии #молодые профессионалы
В топе
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
