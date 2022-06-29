Студент из Казани выиграл грант «Росмолодежи» в 700 тыс. рублей на открытие медиашколы

Студент Казанского университета Дмитрий Томкевич стал обладателем гранта «Росмолодежи» в сумме 700 тыс. рублей, который будет потрачен на реализацию республиканской медиашколы «Слово за нами». Итоги конкурса подвели на Всероссийском молодежном форуме «ШУМ», который проходил в Калининграде.

«На протяжении трех лет я мечтал, что буду стоять на сцене с грантом на проект, и вот сейчас, в Калининграде, моя мечта осуществилась. В этом году я реализую школу для медийщиков Татарстана, где каждый студент сможет принять участие и научиться чему-то новому», — прокомментировал свою победу Томкевич.

Предполагается, что проект будет реализован уже к концу этого года и будет состоять из двух этапов: образовательная часть по 6 видам деятельности медиа и выездная образовательная школа.

«На данный момент в Татарстане действуют более 140 вузов и ссузов, и среди них мы выявили порядка 90 функционирующих студенческих медиа: где-то он отсутствует полностью, а где-то существуют вопросы, на которые мы поможем найти ответ. В прошлом году мы увидели высокий интерес на участие в проекте — 975 заявок. В этом году однозначно будет больше и лучше», — отметил Томкевич.

Всероссийский молодежный форум «ШУМ» объединил в Калининграде 500 молодых фотографов, дизайнеров и блогеров из 77 регионов страны. Татарстан представляли 9 человек. Форум делился на 5 кампусов-направлений, которые возглавляли ведущие специалисты в своих областях. Под их руководством участники изучали тренды в медиа, снимали креативные рекламные ролики, разрабатывали сценарии для имиджевых видео, коммуникационные стратегии и новые инструменты для продвижения в социальных сетях.