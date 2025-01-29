Студент из Казани помогал мошенникам выманивать деньги у россиян – его поймали

Полицейские из Саратова задержали в Казани молодого человека, который помог мошенникам похитить у россиянки 4,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Женщина получила звонок от якобы финансовых специалистов, которые обещали увеличить ее сбережения. Сначала она перевела им 600 тыс. рублей, а потом отдала еще 4,2 млн наличными курьерам.

Двое суток женщина пыталась связаться с теми, кому отдала деньги, но их телефоны были отключены. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию. Оперативники быстро нашли следы преступников и отправились в Казань, где и задержали 18-летнего парня, участвовавшего в афере.

Парень был так называемым «дроппером». Он получал деньги на свои банковские карты. После этого он переводил основную часть суммы другим членам банды, оставляя себе небольшую долю.

Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Парня заключили под стражу. Сейчас полиция ищет остальных участников преступления.