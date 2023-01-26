Студент из Египта попался полицейским в Татарстане на продаже синтетики

фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане на одной из автодорог Зеленодольского района задержан молодой человек, являющийся гражданином Египта. Во время досмотра у юноши были найдены и изъяты синтетические наркотики общим весом чуть больше 500 г.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, юноша был студентом одного из республиканских вузов. Он решил подработать. Для дополнительного дохода он выбрал незаконный способ – решил заняться распространением наркотиков.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

В квартире, которую снимал иностранец, оперативники нашли еще более 29 г синтетики, а также почти 8 г гашиша, а также предметы для расфасовки.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Общий вес изъятых наркотических средств составил 538,34 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело, иностранец помещен под стражу.

