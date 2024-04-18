Студент из Челнов за полтора летних месяца получил зарплату в 120 тыс. рублей

Студент в Набережных Челнах, устроившись на работу в летний период, за 45 дней работы получил зарплату в размере 120 тысяч рублей. Заместитель директора Набережночелнинского центра студенческих трудовых отрядов Егор Шуганов на пресс-конференции озвучил актуальные вакансии и зарплаты, которые предлагают школьникам и студентам.

По словам спикера, в этом году более 1 тыс. студентов трудоустроятся через движение студенческих трудовых отрядов. Активное трудоустройство начнется после 9 мая.

Одно из массовых направлений — студенческие педагогические отряды. Студенты работают вожатыми, инструкторами физической культуры, педагогами-организаторами в детских оздоровительных лагерях. Сейчас открыты вакансии для работы в лагерях ПАО «Татнефть», «Саулык», а также на побережье Черного моря в Анапе.

Зарплата вожатых составляет порядка 22 тыс. рублей в месяц. Чтобы работать вожатым, нужно пройти обучение и получить сертификат, предусмотрена компенсация за проезд до лагеря и прохождение медосмотра.

В студенческих сервисных отрядах можно попробовать себя в качестве официантов, кухонных работников, поваров, барменов, спасателей, горничных и озеленителей. Заработная плата начинается от 25 тыс. рублей.

«К примеру, сейчас открыты вакансии в ОЭЗ „Алабуга“ в качестве горничных и уборщиков территорий с оплатой труда в 60 тыс. рублей. Также принимают студентов от 16 лет во „Вкусно — и точка“, здесь оплата 192 рубля в час», — доложил Егор Шуганов.

Молодых людей также трудоустраивают в качестве проводников. За 450 часов работы зарплата составит около 150 тыс. рублей. «Единственный нюанс — попасть может любой, но необходимо записываться заранее, чтобы пройти обучение и серьезный медосмотр», — отметил спикер.

Третий год подряд активно развиваются студенческие путинные отряды. Студентов задействуют на рыбоперерабатывающих заводах полуострова Камчатка. Основная профессия — рыбообработчик, есть и дополнительные: электрики, механики, повара, инженеры холодильного оборудования. Оклад составляет 55 тыс. рублей плюс премиальные выплаты.

«В прошлом году студент филиала Казанского инновационного университета за 45 дней работы получил зарплату в размере 120 тысяч рублей с учетом вычета налогов», — добавил Егор Шуганов.

В этом году активное развитие получили производственные отряды. Первым работодателем стал КАМАЗ, где в летний период будет реализован Всероссийский трудовой слет. В нем примут участие и наши студенты. Зарплата в зависимости от специальности начинается от 30 тыс. рублей.

Также можно трудоустроиться индивидуально. Сегодня в группе «Работа для молодежи» представлено около 700 вакансий в различных отраслях деятельности.