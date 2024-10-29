Студент из Болгара стал абсолютным победителем чемпионата «Абилимпикс-2024»

Студент Спасского техникума отраслевых технологий Егор Скрипаль стал абсолютным победителем Национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Егор Скрипаль показал лучшие результаты в компетенции «Клининг» в категории «Специалист». Его наставник и педагог Екатерина Герасимова, которая сопровождала студента на соревнованиях и готовила к состязаниям, говорит, что рассчитывали максимум на второе место, но, конечно, стремились к победе.

«Честно, мы не ожидали такого высокого результата, учитывая, что соперниками выступали очень сильные ребята, которых готовили столичные колледжи. Поэтому, конечно, мы счастливы! Не передать словами! Мы долго готовились к чемпионату, и Егор — большой молодец! Спасибо землякам, которые поддерживали нас и в социальных сетях, и личными сообщениями!» — делится впечатлениями педагог.

Напомним, что в Чемпионате участвовали более 80-ти сборных команд из разных регионов России. Егор выступал в составе сборной Татарстана.

Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой.