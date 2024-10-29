Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Студент из Болгара стал абсолютным победителем чемпионата «Абилимпикс-2024»
Студент Спасского техникума отраслевых технологий Егор Скрипаль стал абсолютным победителем Национального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Егор Скрипаль показал лучшие результаты в компетенции «Клининг» в категории «Специалист». Его наставник и педагог Екатерина Герасимова, которая сопровождала студента на соревнованиях и готовила к состязаниям, говорит, что рассчитывали максимум на второе место, но, конечно, стремились к победе.
«Честно, мы не ожидали такого высокого результата, учитывая, что соперниками выступали очень сильные ребята, которых готовили столичные колледжи. Поэтому, конечно, мы счастливы! Не передать словами! Мы долго готовились к чемпионату, и Егор — большой молодец! Спасибо землякам, которые поддерживали нас и в социальных сетях, и личными сообщениями!» — делится впечатлениями педагог.
Напомним, что в Чемпионате участвовали более 80-ти сборных команд из разных регионов России. Егор выступал в составе сборной Татарстана.
Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой.
Фото Екатерины Герасимовой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»