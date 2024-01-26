«Студент года Татарстана» Гузель Газетдинова посетит «Дом полимеров» СИБУРа в Москве

Студентка КГЭУ Гузель Газетдинова стала победителем премии «Студент года Татарстана-2023» и вместе с дипломом и статуэткой победителя получила от партнера премии — СИБУРа — возможность съездить в Москву и посетить новое образовательно-выставочное пространство ведущей нефтегазохимической компании — павильон «Дом полимеров» на ВДНХ.

Церемония вручения премии прошла в КРК «Пирамида» вчера, в День российского студенчества. Приз Гузель Газетдиновой вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Искренне хочу поблагодарить вас за вашу жизненную позицию. Вы не только передовики в учебе, но и занимаетесь волонтерской и общественной деятельностью и спортом. Вы — будущее нашей республики и нашей страны», — сказал во время торжества Рустам Минниханов.

Посетив «Дом полимеров», студентка сможет увидеть новое образовательно-выставочное пространство компании СИБУР, созданное в ходе сотрудничества с Правительством Москвы в сфере технологий, образования и исследовательской деятельности.

Кроме того, девушка получила возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш».

«Для меня большое счастье жить и развиваться в Республике Татарстан и вносить свой вклад в ее развитие. В первую очередь, я благодарна Раису Татарстана Рустаму Минниханову за вклад в молодежь. Также я благодарна своему университету и его ректору, Эдварду Абдуллазянову, за поддержку и веру в нас. Мы вас очень сильно любим», — сказал лауреат.

Гендиректор «Казаньоргсинтеза» и СИБУР-РТ Айрат Сафин и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов также наградили победителя в номинации «Лучшее студенческое научное общество» — СНО имени И.А. Студенцовой в КГМУ.

«Символично, что сегодня мне посчастливилось вручать награду победителям в номинации „Студенческое научное сообщество“. Наша сфера, отрасль нефтегазохимии строится на крепком научном фундаменте. Напомню, что СИБУР принял решение построить в Казани мощный НИОКР-центр, который призван вывести отрасль и республику на новый уровень прикладной науки. С учетом масштаба проекта, у молодых специалистов будет возможность стать частью этой истории. Верю в то, что студенты и выпускники вузов Татарстана смогут пополнить ряды наших специалистов высокого уровня», — сказал Айрат Сафин.

Премия «Студент года» проводится с 2005 года. Ее цель — выявление, поддержка и поощрение талантливых студентов республики, развитие студенческого самоуправления и повышение творческой, научной, спортивной, социальной и добровольческой активности учащихся. Ежегодно участие в проекте принимают около 500 студентов вузов Татарстана, еще свыше 10 тыс. наблюдают за премией в качестве болельщиков и зрителей.