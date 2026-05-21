Студенческим семьям обеспечат приоритет заселения в вузовские общежития

Студенческие семьи могут сохранять право на детское пособие даже при небольшом превышении порога дохода, получать приоритет при заселении в общежития государственных и муниципальных вузов, а студенткам очной формы обучения назначается повышенное пособие по беременности и родам. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что студенческая семья требует особого внимания государства, поскольку молодые люди одновременно учатся, подрабатывают и воспитывают детей, нередко проживая в съемном жилье или переполненных общежитиях.

Панеш пояснил, что с 2026 года изменены правила назначения единого пособия на детей: если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на выплату сохраняется.

По его словам, это так называемый «защитный порог», который позволяет семьям не терять поддержку при незначительном росте доходов. Он также сообщил, что, по оценкам правительства, мера позволит сохранить выплаты более чем для 231 тысячи детей.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон, закрепляющий приоритетное право студенческих семей на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Панеш уточнил, что в системе распределения жилья вводятся единые подходы, предусматривающие возможность предоставления отдельных комнат или семейных блоков вместо мест в общих помещениях.

Закон обязывает вузы выделять в имеющемся фонде изолированные жилые помещения для студентов, состоящих в браке и проживающих вместе с членами семьи. При отсутствии таких студентов эти помещения могут использоваться другими учащимися.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».