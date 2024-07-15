Студенческим лидером Приволжья стала представительница КФУ

В Казани состоялся окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер ПФО — 2024». Победителем оказалась председатель профсоюзной организации Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций КФУ Арина Евдокимова. Об этом сообщает медиапортал вуза.

За победу в окружном этапе боролись конкурсанты из 12 регионов Приволжского федерального округа. Они прошли восемь испытаний, во время которых презентовали свою профсоюзную организацию, показали, как умеют находить выход из сложной ситуации, продемонстрировали навыки работы с аудиторией, планирования и другие.

Помимо конкурсной программы, для участников организовали серию образовательных мастер-классов. Им рассказали о стипендиальном обеспечении студентов, оформлении грантовых заявок и дали ответы на другие вопросы, которые могут им пригодиться в рамках профсоюзной деятельности. Также представители делегаций регионов приняли участие в серии мероприятий «Профсоюзный марафон», благодаря которому сплотились и проверили свои профсоюзные компетенции.

Определило «Студенческого лидера ПФО — 2024» жюри, в которое вошли представители профсоюзных организаций вузов из других округов.

«По итогам трех дней победителями конкурса стали три представителя профсоюза из разных субъектов ПФО. Первое место в окружном этапе всероссийского конкурса „Студенческий лидер ПФО — 2024“ заняла председатель профсоюзной организации ВШЖиМК КФУ, председатель информационной комиссии ППОС КФУ (Республика Татарстан) Арина Евдокимова», — рассказали в пресс-службе Казанского федерального университета.

Участникам конкурса вручили дипломы и ценные подарки, а победитель получит шанс представить округ в финале «Студенческого лидера — 2024» в Московской области.

Проект реализовался при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.