Студенческий транспортный грант в Татарстане распространят на такси, поезда и самолеты

С этого года средства студенческого транспортного гранта можно будет тратить на поездки на такси, поездах и самолетах. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню студента, сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы проанализировали предыдущие несколько лет и поняли, что грант должен быть целевым. Средства должны идти именно на транспортные расходы. Вместе с тем мы услышали молодых людей, которые просили включить в грант такси, поезда и даже самолеты. Понимаем, что где-то наши студенты получают второе образование или в рамках образовательного цикла должны совершить перелет», – сообщил он.

Он напомнил, что с 2019 года финансирование гранта было увеличено вдвое: с 30 до 60 млн рублей. Таким образом, ежегодно более 5 тыс. студентов получают такую поддержку.

С этого года изменится и формат получения средств. Теперь студенту-победителю нужно будет оформить Карту жителя Республики Татарстан, с помощью которой он сможет оплачивать поездки на городском и междугороднем общественном транспорте.

С марта по декабрь 2024 года по итогам каждого месяца студенту на Карту жителя РТ начисляется кешбэк в размере 50% от стоимости совершенных поездок. Как и в прошлые годы, общая сумма выплат кешбэка в Казани составит до 11 тыс. рублей, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге – до 10 тыс., а в остальных муниципальных районах – до 8 тыс. рублей.