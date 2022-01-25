«Студенческий Оскар»: в Татарстане выбирают лучшего студента 2021 года

В Казани стартовала церемония награждения премии «Студент года Республики Татарстан». Конкурс стал своеобразным «Студенческим Оскаром», который помогает учащимся вузов показать себя и найти свой путь в жизни, считает министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Премия „Студент года Республики Татарстан“ — это возможность подсветить имена ярких, интересных, талантливых ребят, которые получают импульс к развитию и признание. Это вселяет в них веру и понимание того, что то, чем они занимаются — это нужное дело», — сказал министр.

Он сам становился студентом года в Республике Татарстан в 2005 году, когда премия вручалась впервые. По его словам, за это время конкурс серьезно развился, и сейчас бы вряд ли смог стать обладателем гран-при, потому что вырос как уровень участников, так и усложнились испытания.

На студенческий праздник собрались учащиеся из разных вузов республики и почетные гости, среди которых Президент Татарстана Рустам Минниханов, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и многие другие.

«„Студент года“ Республики Татарстан становится большим трамплином не только для победителей, но и для всех участников. Это школа, через которую они проходят, дает большой импульс для них, благодаря чему студенты становятся более конкурентоспособными в среде рабочих профессий», — добавил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

Сегодня наградят победителей по 18 номинациям, а также гран-при, обладателя которого традиционно поздравит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Победитель получит возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш».