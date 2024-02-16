Студенческий «Лига Форум» стартовал в Иннополисе в обновленном формате

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Иннополисе начала работу первая смена студенческого образовательного форума «Лига Форум», ее участниками стали 370 студентов из Татарстана и других регионов России. Всего состоятся три смены, которые объединят в общей сложности 1000 делегатов, сообщают организаторы события.

Во время первой смены «Лига возможностей» студенты примут участие в таких треках, как арт, индустрия, спорт, инновации и медиалаборатория.

С делегатами встретился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. «Вы приехали сюда за новыми знаниями, эмоциями и контактами, которые в будущем будут полезны. Нам крайне важно слышать каждого из вас лично, именно поэтому я лично встречусь со всеми участниками форума. Мы заинтересованы, чтобы, отучившись в Татарстане, вы остались здесь, в республике, и смогли самореализоваться», — заявил он, обращаясь к студентам.

В 2024 году форум впервые проводится зимой в формате трех смен в период с 13 по 26 февраля. Он призван объединить образовательные организации высшего образования, а также профессиональные образовательные организации РТ и РФ на площадке Университета Иннополис. Одним из основных векторов форума должно стать развитие деятельности органов студенческого самоуправления.

«Мы очень рады, что „Лига Форум“ состоялся. В этом году охват форума побил рекордное количество заявок: в 2021 году было подано 1497 заявок, в 2022 — 3425 заявок, а в 2024 — 4737 заявок. Это показатель растущей популярности и важности форума для студентов, а также существования бренда среди студенческого сообщества. Очень здорово, что участники не только из Казани, но и из других городов Республики Татарстан и России. Приглашены спикеры федерального уровня — представители крупнейших объединений и организаций», — рассказал президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

С приветственной речью к участникам смены обратился и заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Олег Протопопов. По его словам, сейчас существует большой спрос на талантливых молодых людей. Поэтому одним из главных слоганов студенчества должна стать креативность, уверен он.

Помимо трехдневного образовательного интенсива, участников ждут сквозные активности: творческие и спортивные мастер-классы, кибертурнир, турнир по настольному футболу, формат «Импровизации», зона свободных активностей, работа площадки «ЛигаШоп» со студенческим мерчем и выступление хедлайнеров от фестиваля «Станция Мир».

Студенческий образовательный форум «Лига Форум» проводится ежегодно начиная с 2014 года при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Его организатором выступает региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» при содействии Правительства РТ и Министерства по делам молодежи РТ.