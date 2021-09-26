Студенческий форум в Казани объединил 50 тыс. участников

Более ста региональных вузовских площадок и свыше 50 тыс. участников со всей России — таковы были география и численный состав Всероссийского студенческого форума, который проходил в Казани с 21 по 26 сентября.

Благодаря онлайн-формату к работе мероприятия смогли подключиться студенты, члены и руководители студенческих клубов, авторы социальных проектов из 60 регионов страны.

На закрытии форума, которое прошло поздно вечером в воскресенье в КРК «Пирамида», его участники заметили, что сегодняшнее событие — это задел для последующих мероприятий и что такие форумы возможны лишь благодаря совместной работе всех.

«Мы все когда-то были студентами, это нас и объединяет. Мы каждый раз думаем, чтобы между нами не было дистанции. Именно это является залогом успеха совместной работы. Мы хотели, чтобы вы сами проектировали то, что нужно именно вам. Уверен, что всё получилось», — обратился к участникам заместитель министра образования и науки РФ Григорий Гуров.

Фото: © Ильгиз Гильманов

За настрой, который был задан форуму с самого начала, и за атмосферу на нем поблагодарил студентов министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Вы наполняете всю окружающую атмосферу своей энергетикой. Я, наверное, нисколько не преувеличу, если скажу, что Казань в эти дни стала молодежной и студенческой столицей всей нашей страны. <…> Обязательно возвращайтесь к нам снова. Как говорится: где бы ни родился, в Татарстане пригодился», — пригласил в Казань участников события глава ведомства, выступая со сцены.

Отметила заряженность собравшихся на позитив и директор студенческого форума Дилафруз Раджабова. «Есть желание и дальше выплескивать энергию? Это здорово! Для вас всегда найдутся новые проекты, в которых вы сможете себя реализовать», — заверила она собравшуюся в «Пирамиде» молодежь.

Фото: © Ильгиз Гильманов

Своеобразным подтверждением ее слов стал запуск школы тренеров Национальной лиги студенческих клубов. Амбассадоры прошлого года, ставшие сейчас представителями новой школы, под аплодисменты дали старт ее работе прямо на сцене.

Хедлайнером церемонии закрытия Всероссийского студенческого форума стал артист лейбла Black Star, рэпер Slame.

Фото: © Ильгиз Гильманов

В рамках форума состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив. Было подано около 50 заявок, из которых 20 проектов оказались допущены к публичной защите. К присуждению грантовой поддержки рекомендованы 13 проектов из девяти регионов России на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.

Участники из Татарстана получили грантовую поддержку на общую сумму 1,2 млн рублей.

Форум был организован в рамках национального проекта «Образование». Программа события в этом году включала деловой, культурный и досуговый модули, она предполагала максимальную интерактивность и вовлеченность участников во все мероприятия.

В течение недели участники под руководством экспертов создавали экосистему взаимодействия и развития студенческих сообществ и объединений. Пространство знаний вокруг сферы развития любого из участвовавших сообщества включало несколько важных направлений, которые в итоге сформировали базу знаний для дальнейшего ее развития.

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ, федерального государственного автономного учреждения «Ресурсный молодежный центр», Студенческого координационного совета и Российского общества «Знание».

Фото: © Ильгиз Гильманов.

Национальный проект «Образование», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.