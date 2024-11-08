Студенческие хоккейные команды из 14 регионов сразятся в Казани за Кубок ПФО

Сегодня в казанском дворце спорта «Зилант» открылся хоккейный турнир среди студенческих любительских команд «Кубок Приволжского федерального округа». Мероприятие ежегодно проводится в поддержку национального проекта «Демография».

Участниками турнира стали любительские хоккейные команды из 14 регионов ПФО: Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Открыл церемонию эффектный прокат сборной Татарстана по синхронному катанию «Идель». Затем присутствующих поприветствовал помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Владимир Колчин.

«Казань в шестой раз проводит этот турнир. Уверен, что дни, проведенные вами в столице Татарстана, принесут вам массу положительных эмоций», — сказал он.

Заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев отметил, что шестой по счету турнир собрал команды из всех регионов Приволжского федерального округа. Он пожелал молодым спортсменам успехов и «красивого хоккея».

«Студенчество — это передовой отряд хоккея. Вы продолжаете традиции хоккея, заложенные в Поволжье. Хоккей не терпит ни фальши, ни легкомысленного отношения к игре», — добавил вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова тоже подчеркнула важность студенческого спорта: «Сегодня очень важно поддерживать студенческий спорт — это один из двигателей прогресса».

Символическое вбрасывание произвели легенды казанского хоккея — 72-летний Геннадий Маслов и 43-летний Данис Зарипов. Также с приветствиями в адрес студентов выступили еще два ветерана «Ак Барса», чемпионы России 1998 года Кирилл Голубев и Айрат Кадейкин. Первый работает в ФХРТ, второй — в системе «Ак Барса».

Соревнования продлятся до 11 ноября.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.