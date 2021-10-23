Студенческие сервисные отряды Татарстана стали лучшими среди отрядов 16 регионов России

Трудившиеся этим летом в Крыму студенческие сервисные отряды Татарстана продемонстрировали лучшие результаты среди студотрядов из 16 субъектов Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В общей сложности более 1400 учащихся республиканских вузов работали в отелях Крыма и Краснодарского края официантами, кухонными работниками, поварами, барменами, спасателями и озеленителями. Их работа была составной частью деятельности всероссийских студенческих сервисных отрядов «Ялта» и «Мрия».

В частности, в составе «Ялты» действовали два сервисных отряда из Татарстана. Всего проект на два с половиной месяца объединил более 350 молодых людей — 22 отряда из 16 регионов.

Фото: © пресс-служба Минмолодежи РТ

Студенческий отряд «Оникс» из Казанского государственного энергетического университета признан лучшим отрядом всероссийского сервисного студенческого отряда «Ялта» по совокупности показателей и стал обладателем знамени проекта. Татарстанцы оказались первыми по комиссарской деятельности и вторыми по производственным показателям, командир отряда Радмила Ахметова — лучший командир проекта, а комиссар Мария Михайлова — лучший комиссар.

Мастер отряда Алина Файзуллина прокомментировала это событие: «Это невозможно передать, потому что были смешанные чувства. <…> Мы были невероятно рады, что смогли достичь своей цели, гордились, что смогли преодолеть все преграды и трудности, которые были в течение целины, <…>. То, к чему стремился отряд весь год, — теперь наше!»

В свою очередь студенческий сервисный отряд «Altea» из КГАСУ занял третье место по комиссарской деятельности и стал бронзовым призером в соревновании по совокупности показателей. Еще один отряд из архитектурно-строительного университета, «Барс», трудился на Кубани в составе «Мрии» и занял второе место по производственным показателям и третье — по комиссарской деятельности.