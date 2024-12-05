Студенческие семьи нуждаются в особой поддержке, считают молодые парламентарии Поволжья

Вопросы реализации демографической политики в регионах Поволжья и совершенствования мер господдержки студенческих семей обсудили на заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных собраниях субъектов ПФО, которое прошло сегодня в Саранске. Участие в заседании принял председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Перед заседанием молодые парламентарии и руководители заксобраний Поволжья встретились с участниками Форума студенческих семей Приволжского федерального округа «Студ7Я», который в эти дни проходит в Саранске. Молодые семьи обсуждают вопросы совершенствования федерального и регионального законодательства о студенческих семьях, принимают участие в тренингах, мастер-классах и дискуссиях.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, республику на форуме представляют семьи Ханмурзиных, Низамовых и Дьячук. Реналь и Диляра Ханмурзины учатся в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). На форуме молодые супруги представили свой проект «Центр помощи для студенческих семей».

«Семья – это в первую очередь психологическая и моральная стабильность, - уверена Диляра, - очень непросто совмещать учебу, работу и воспитание детей. Но при правильном подходе и должной поддержке студенческая жизнь и семейное счастье прекрасно сочетаются».

Молодой семье Дьячук всего один месяц. Евгений и Юлия уверены, что студенческие семьи в первую очередь нужно поддержать финансово.

«Мы только вступаем в новую жизнь, - рассказывает Евгений Дьячук, - очень много вопросов сразу возникает. Конечно, нужны льготы по ипотеке, поддержка при поступлении в магистратуру и т.д.».

В настоящее время на территории ПФО зарегистрировано более 18 тыс. студенческих семей.

«В регионах ПФО многое делается для поддержки молодых семей и решения вопросов демографии, - подчеркнул замполномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев, - тем не менее рождаемость в стране падает. В среднем в семье рождается по одному – два ребенка. Средний возраст рождения первого ребенка – 26 лет. Меняются жизненные установки и ценности. Поэтому в решении вопросов демографии важен комплексный подход».

На заседании Ассоциации молпарламентов Поволжья представили лучшие практики такого комплексного подхода. Особое внимание уделили опыту Татарстана. Как отметил председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Дамир Нургалиев, среди основных проблем, с которыми сталкиваются студенческие семьи, - жилье, продолжение обучения после рождения ребенка, финансовые трудности.

В регионах округа реализуется ряд программ и проектов для молодых студенческих семей. Так, например, в Татарстане с 2012 года проводится конкурс среди студентов, аспирантов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет на получение жилья на льготных условиях в рамках Программы социальной ипотеки. Одно из важнейших условий - участники конкурса должны проживать в нашей республике и работать в сфере образования и воспитания молодежи.

Татарстан также стал одним из регионов-лидеров по реализации программы сельской ипотеки. Что касается мер поддержки сельских семей, то в нашей республике предусмотрена единовременная выплата женщинам, проживающим в сельской местности, при рождении детей (первого ребенка до 25 лет – 50 тыс. рублей, третьего и каждого последующего ребенка до 29 лет – 100 тыс. рублей). С начала действия программы этой мерой поддержки воспользовались около 14 тыс. человек, в том числе в этом году – более 1,4 тыс. человек.

Отдельно Дамир Нургалиев остановился на вопросах поддержки семей участников спецоперации. Регионы Поволжья ввели порядка 150 мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Так, в Татарстане семьям мобилизованных выдаются карты «Батыр», с помощью которых дети посещают культурные и спортивные учреждения, пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, бесплатно получают горячее питание в школах и детских садах.

«На заседании обсуждался очень важный вопрос о поддержке молодых семей, проживающих как в городах, так и в сельской местности, прозвучало много интересных предложений, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, комментируя итоги заседания, - в Татарстане уделяется большое внимание этим вопросам. Есть указы Раиса Татарстана, Правительства республики. Ряд решений, направленных на увеличение рождаемости, принят на законодательном уровне. В бюджете на предстоящий период также заложены меры финансовой поддержки, и мы как законодатели будем контролировать ход их реализации».

По мнению Мухаметшина, кроме финансовой, крайне важна и моральная поддержка. В республике в торжественной обстановке проходят мероприятия по случаю рождения первого ребенка, на особом счету многодетные и малообеспеченные семьи.

«Формы разные, - заключил Мухаметшин, - внимание к этому направлению работы ослабевать не должно. Семья – это наши базовые ценности».

Участие в заседании Ассоциации приняли также координатор Ассоциации законодателей Поволжья, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, главы парламентов субъектов ПФО.

Обсуждение вопросов реализации демографической политики в регионах Поволжья и поддержки молодых семей продолжится завтра на заседании Ассоциации законодателей ПФО, которое пройдет в Саранске.