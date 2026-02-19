Студенческие отряды Татарстана подключились к уборке снега в Казани

Студенческие отряды Республики Татарстан провели уборку снега в Казани после обильных снегопадов и очистили около 10 тонн снега на участке по улице Фучика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

По данным ведомства, студенты расчистили 61 козырек и помогли жителям шести многоквартирных домов.

«Для меня участие в акции "Снежный десант РСО" означает добровольную помощь тем, кто нуждается. В Казани выпало очень много снега, и жителям города очень тяжело пробираться к подъездам. Мы чистили козырьки подъездов с двух сторон домов для того, чтобы предотвратить их обвал», – сказал студент 2 курса Казанского аграрного университета Денис Пикулин.

В министерстве напомнили, что 17 февраля на брифинге министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что многие молодежные организации и студенческие отряды уже задействованы в расчистке снега у социальных объектов и во дворах пожилых людей. Работа продолжается.