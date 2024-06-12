Студенческие отряды Татарстана открыли третий трудовой семестр

Ринат Садыков

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 12 июня, прошло торжественное открытие третьего трудового семестра. Мероприятие развернулось под мечетью Кул-Шариф в стенах Казанского Кремля.

«Сегодня тысячи ребят отправляются в составе разных студенческих отрядов: медицинских, строительных, сельскохозяйственных, сервисных, отрядов проводников и многих других. Уверен, что третий трудовой семестр станет для вас большим подспорьем в вашем профессиональном становлении и в вашей жизни», – поздравил трудовые отряды министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

После устной сдачи рапортов началась церемония вручения путевок в места проведения трудового семестра. В этом году география путевок выходит за рамки страны. Помимо Минского автомобильного завода в Беларуси и Кобринского укрепления Брестской крепости, студенты также будут работать на международных объектах в Турции, Египте и Бангладеше. Руководителем международных студенческих проектов выступает госкорпорация «Росатом» и ее дочерние компании.

«В этом году около 23 представителей Казанского архитектурно-строительного университета будут присутствовать на международных трудовых проектах в Турции, Египте и Бангладеше», – рассказал руководитель Татарстанского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Аяз Хусниев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Получить опыт работы в международных проектах есть возможность не у каждого студента. В первую очередь важен опыт работы с компанией-работодателем «Росатом» в составе «РСО». Также необходимо знание английского языка. Приоритет отдавался студентам выпускных курсов бакалавриата и магистратуры.

Студенты Татарстана будут также работать на автомобильном заводе «КамАЗ», заводе по производству бытовой техники «Haier», ОЭЗ «Алабуга» и многих других.

Одни из первых студенческих отрядов отправились на покорение казахской целины 65 лет назад. Уже тогда существовал строительный отряд «Физматовец» при КГУ, а в 1968 году появился студотряд строителей Казанского авиационного университета. Сегодня студенческое трудовое движение продолжает традиции своих предшественников, покоряя многие строительные объекты, детские лагеря и железные дороги нашей страны.