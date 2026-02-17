Студенческие отряды Татарстана готовы помогать в уборке снега

Студенческие отряды республики могут принять участие в очистке улиц от снега при наличии заинтересованности со стороны управляющих компаний. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

По его словам, в связи с обильными снегопадами существует теоретическая возможность привлечения студентов к работам по уборке. Если управляющие компании готовы к такому взаимодействию, министерство готово оказать содействие в организации процесса. Кадыров также отметил, что уже сейчас многие молодежные организации и студенческие отряды задействованы в расчистке снега у социальных объектов и во дворах пожилых людей.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев подтвердил готовность молодежи к подобной деятельности. Он подчеркнул, что в ряде мест студенты уже помогают с уборкой, и выразил готовность принимать предложения о работе на улицах городов.

Речь идет не о волонтерской помощи, а о трудовых отношениях: студенческие отряды готовы выходить на расчистку снега в рамках найма управляющими компаниями.