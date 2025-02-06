Студенческие отряды оказали медицинскую помощь более тысячи татарстанцев

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С 29 января 30 участников Российских студенческих отрядов из регионов страны оказывали помощь жителям Татарстана в рамках добровольческой акции «Медицинский десант ПФО» – Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Кировская, Оренбургская Пензенская и Самарская области, Пермский край.

За восемь дней работы молодые люди охватили помощью более 1200 местных жителей Нижнекамского и Азнакаевского муниципальных районов.

«Студенты сталкиваются с реальными клиническими случаями, учатся принимать решения в условиях ограниченных ресурсов и оттачивают свои практические навыки под руководством опытных наставников. Обмен опытом, участие в совместных проектах, обсуждение сложных клинических случаев – все это способствует расширению кругозора будущих врачей», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Во время зимних каникул студенты-медики выезжают в отдалённые районы республики для совместной работы с Центральными районными больницами для оказания медицинской, шефской и социальной помощи местному населению, а также для проведения мастер-классов по первой помощи и профилактических лекториев.

Студент Казанского медицинского университета Кирилл Тронин в десант выезжает уже третий год подряд.

«Для меня участие в «Медицинском десанте ПФО» – это в первую очередь возможность чувствовать себя нужным. Важно понимать, что ты действительно можешь быть полезным людям, внести свой вклад в их здоровье и благополучие. Мы проводим лекции по профилактике ВИЧ и диабета, и для меня, как для будущего врача, очень важно донести до каждого простую, но важную мысль: предотвратить заболевание намного проще, чем всю жизнь страдать от его последствий», – рассказал он.

В этом году два отряда десанта охватили помощью порядка 1200 человек: более 250 пациентов посетили приемы в центральных районных больницах, 400 человек стали слушателями лекций, и ещё 90 приняли участие в XIII фестивале медицины «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Ребята успели сделать около 220 инъекций и 90 заборов крови, а ещё 85 глюкометрий и 76 анонимных тестирований на ВИЧ-статус.

«Медицинский десант – это уникальная возможность посетить самые разные уголки Республики Татарстан и оказать адресную и такую необходимую помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Кроме того, это прекрасная возможность понять, действительно ли тебе подходит непростая профессия врача. Готов ли ты к трудностям, к ответственности, к сопереживанию? Это своего рода проверка на прочность, которая помогает сделать осознанный выбор своего будущего», – делится Айсылу Янгирова.

В этом году девушка курирует акцию на расстоянии: ведет социальные сети и решает организационные вопросы. Однако без нее выезд мог и не состояться, ведь в прошлом году именно Айсылу выиграла на реализацию десанта более 500 тысяч рублей.

Реализация акции соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети» и в Татарстане проходит при поддержке Минмолодежи РТ.