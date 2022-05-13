news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
13 мая 2022  15:07
Арсений Каримов

Студенческая весна стран СНГ пройдет в Казани с 1 по 8 сентября

news_top_970_100

С 1 по 8 сентября Казань примет первый в истории фестиваль «Студенческая весна стран СНГ». Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Мы уже точно можем сказать, что с 1 по 8 сентября этого года в Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"», — сообщил собеседник.

Напомним, что вчера завершилась «Студенческая весна Республики Татарстан», по итогам которой была сформирована заявка из почти 100 человек, которые будут представлять регион на Всероссийском конкурсе в Самаре с 18 по 24 мая.

#руфат киямов #Студенческая весна
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100