Студенческая весна стран СНГ пройдет в Казани с 1 по 8 сентября

С 1 по 8 сентября Казань примет первый в истории фестиваль «Студенческая весна стран СНГ». Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Мы уже точно можем сказать, что с 1 по 8 сентября этого года в Татарстане пройдет фестиваль "Студенческая весна стран СНГ"», — сообщил собеседник.

Напомним, что вчера завершилась «Студенческая весна Республики Татарстан», по итогам которой была сформирована заявка из почти 100 человек, которые будут представлять регион на Всероссийском конкурсе в Самаре с 18 по 24 мая.