Студенческая конференция по вопросам избирательного права стартовала в Казани

Студенческая научно-практическая конференция по вопросам избирательного права и избирательного процесса стартовала сегодня в Казани на площадке национальной библиотеки республики. Как отметил председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, мероприятие посвящено вопросам участия студенческой молодежи в выборах 2026 года, повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, развитию добровольчества и молодежных инициатив.

«Мы уже несколько лет проводим студенческую конференцию вместе с Министерством молодежи, вместе с Лигой студентов республики в преддверии Дня студентов. У нас меняются темы, меняются выступающие, меняются какие-то важные позиции, но сам факт наличия такой традиции диалоговой площадки между властью и студенчеством крайне важен», – заявил он.

По его словам, такие мероприятия помогают «сверить часы», особенно между выборными кампаниями, и понять запросы молодежи.

Первый замминистра молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина в свою очередь заявила, что подобные мероприятия помогают молодому поколению понять, насколько важно быть небезразличным к своей стране.

«На мой взгляд, такие конференции позволяют молодому человеку расширить свое сознание и в целом сделать правильный выбор всегда и везде – в целом по жизни, а не только если мы говорим об электоральном процессе», – добавила замминистра.